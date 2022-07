Thermaltake presenta i nuovi case H570 TG ARGB

Industrioso produttore di hardware qual è, Thermaltake continua ad espandere la sua offerta di prodotti. Oggi è arrivato il turno dei nuovi case Mid Tower H570 TG ARGB (disponibili nelle due colorazioni Black e Snow) di scendere sotto la luce dei riflettori. Questa famiglia di case ha una dimensione di 48,7×21,6×46,3 centimetri, e ha un pannello laterale in vetro temprato, perfetto per mettere in mostra l’hardware interno del nostro computer. In termini di raffreddamento, possono contare su tre ventole frontali ARGB Lite preinstallate da 120mm (sostituibili con tre da 140mm, o due da 200mm), ma naturalmente c’è spazio anche per altre ventole posteriori (1x120mm) e superiori (3x120mm o 2x140mm).

I case Mid Tower H570 TG ARGB saranno disponibile per l’acquisto a partire dal prossimo 20 agosto, presso rivenditori selezionati o sul sito ufficiale di Thermaltake.