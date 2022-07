Tactics Ogre: Reborn, un nuovo leak ne svela la possibile data di uscita

Continuano a susseguirsi i leak relativi a Tactics Ogre: Reborn, ma questa volta le indiscrezioni sono molto più succose, tanto che abbiamo persino una presunta data di uscita.

Sebbene manchi ancora l’annuncio ufficiale, sappiamo già da qualche tempo che questo videogioco esiste grazie alle informazioni trapelate nelle scorse settimane sul PlayStation Store. Ora un altro errore del negozio digitale di Sony ci permette non soltanto di sapere che Tactics Ogre: Reborn dovrebbe uscire su PS4 e PS5 l’11 novembre prossimo, ma ci fornisce anche molte informazioni sul titolo in questione, come riportato da Gematsu.

Pare che il gioco sia una riedizione dell’opera pubblicata nel 2010 su PSP, a sua volta un remake del Tactics Ogre originale per SNES. Tra le novità di questo Tactics Ogre: Reborn spicca il rifacimento del sistema di progressione, che dall’essere basato sulle classi è ora incentrato sulla gestione delle singole unità, in modo da garantire al giocatore un maggiore controllo sui personaggi a sua disposizione. La riedizione potrà contare sul doppiaggio completo delle cutscene in lingua inglese e giapponese, inoltre la colonna sonora è stata riarrangiata da un’orchestra dal vivo. Anche l’interfaccia è stata revisionata, mentre sono stati aggiunti una funzione di auto-salvataggio e la possibilità di affrontare le battaglie a una velocità aumentata.

Per finire, sono trapelati anche alcuni screenshot del gioco. Per saperne di più non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale, che a questo punto immaginiamo non tarderà ad arrivare.