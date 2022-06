Tactics Ogre: Reborn trapela sul PlayStation Store

Dopo il primo avvistamento di aprile dovuto alla registrazione del marchio in Giappone, lo sfuggente Tactics Ogre: Reborn torna a farsi vivo, questa volta a causa di un leak anticipato dal PlayStation Store statunitense. La pagina del prodotto è rimasta online per un periodo di tempo brevissimo, tuttavia Gematsu è riuscito a raccogliere alcune delle informazioni presenti sul PlayStation Store prima della rimozione.

La pagina conteneva infatti un artwork e il possibile logo ufficiale del presunto videogioco targato Square Enix, ma non era presente alcuna descrizione. È quindi molto probabile che la compagnia giapponese sia in procinto di annunciare ufficialmente Tactics Ogre: Reborn, che date le premesse immaginiamo possa essere una riedizione del titolo originale pubblicato su SNES nel ’95 o del suo remake per PSP pubblicato quindici anni più tardi.

