Exoprimal: un nuovo trailer mette in mostra i dinosauri

Di Exoprimal abbiamo già visto qualche spezzone di gameplay un mesetto fa, ma è giunto il momento di venire a conoscere meglio un elemento importante di questo action ad alto tasso di rettili: e cioè i dinosauri che i nostri coraggiosi eroi si troveranno ad affrontare. Capcom ha infatti pubblicato un nuovo trailer dedicato proprio a loro, che ci vengono presentati per nome: velociraptor, pteranodonte, anchilosauro, pachycephalosaurus, triceratopo, e naturalmente il tirannosaurus rex.









Pensavate che la lista fosse finita con questi ricordi della scuola dell’obbligo? Pensavate malissimo! A mettervi alla prova in Exoprimal arriveranno infatti anche i cosidetti neosauri, che arrivano in diverse varianti: i Gas sono i classici nemici suicidi, gli Sniper riempiranno il vostro schermo di proiettili, l’Evoker porterà con sè tanti amichetti e così via. Per la vostra gioia, c’è pure una variante potenziata del T-Rex. Il gioco uscirà nel corso del 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.