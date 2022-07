Dark Passenger è un nuovo studio fondato da veterani di CD Projekt RED

Pare che il prolifico scenario videoludico est europeo si sia appena arricchito di un nuovo attore. Un gruppo di veterani di CD Projekt RED ha infatti di recente annunciato la formazione di Dark Passenger, nuovo studio con sede a Varsavia che combina ex sviluppatori di The Witcher 3: The Wild Hunt e Cyberpunk 2077 con nuove reclute. Il team ha anche fornito alcuni dettagli sul suo primo progetto, un titolo multiplayer PvP/PvE che uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S e che sarà ambientato nel Giappone feudale.

In questo gioco, interpreteremo il ruolo di assassini impegnati a recuperare artefatti dal grande potere; naturalmente, oltre ai servitori del misterioso tiranno che ha deposto il legittimo shogun dovremo affrontare anche altri giocatori, a loro volta interessati a portare a casa questi artefatti. Particolarmente interessante sembra essere il sistema di movimento che sarà adottato dal titolo. “Il nostro sistema di movimento permetterà ai giocatori di effettuare incredibili evoluzioni come correre sulle freccie scagliate da altri giocatori, scalare rapidamente superfici verticali grazie agli artigli shuko, oppure utilizzare la lancia iari come un’asta con cui superare ostacoli”, ha scritto Dark Passenger. “Mentre attraverseranno queste terre oscure, i giocatori potranno saltare da un tetto all’altro, nascondersi sotto i pavimenti di case di legno, scalare pagode o sfuggire alla vista grazie ad altari e templi. Il design verticale del terreno aprirà possibilità infinite di movimento, e il meteo dinamico sorprenderà i giocatori con pioggie improvvise, venti polverosi o fitte nebbie.”

Insomma, sembra proprio che a Dark Passenger l’ambizione non manchi. Attenderemo con curiosità di vedere il gioco in azione, anche se non dubitiamo che ci vorrà del tempo.