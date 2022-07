Fuga: Melodies of Steel 2, pubblicato il primo teaser trailer

CyberConnect2 è di recente tornata a parlare di Fuga: Melodies of Steel 2, secondo capitolo della sua storia che segue le vicissitudini di un gruppo di giovani protagonisti antropomorfi alle prese con la guerra. Per la precisione, lo studio ha pubblicato un primo teaser trailer che ci mostra gli eventi della storia, e qualche anticipazione su cosa ci aspetterà.









A quanto pare, l’immenso carro armato utilizzato dai protagonisti nel primo gioco, il Taranis, ha avuto qualche problema e ha ora perso il controllo, intrappolando al suo interno alcuni elementi del gruppo di sopravvissuti (così a margine, ricordiamo che il carro in questione aveva anche un bel cannone ad anime che richiedeva il sacrificio di una vita per funzionare). Per poterlo fermare, il gruppo di protagonisti si troverà costretto ad utilizzare il Tarascus, altra immensa macchina dalle proprietà simile. Così come il suo predecessore, sembra proprio che anche Fuga: Melodies of Steel 2 non esiterà a toccare temi non molto allegri, come sofferenza, morte e vendetta. L’uscita è attualmente prevista per il 2023 su PC e console.