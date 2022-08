The Ascent: novità in vista per lo sparatutto di Neon Giant?

In occasione del primo anniversario della pubblicazione di The Ascent su PC e console Xbox, gli sviluppatori di Neon Giant hanno voluto stuzzicare i fan di questo sparatutto cyberpunk con un teaser che preannuncia l’arrivo di nuovi contenuti.

Il brevissimo filmato diffuso via Twitter parla di un nuovo contratto in vista, ma per ora non si conosce alcun dettaglio aggiuntivo. È pertanto possibile che il team stia lavorando a un DLC o a un’espansione per The Ascent, ma ovviamente per averne conferma bisogna attendere ulteriori comunicazioni ufficiali.

Nel frattempo il gioco è approdato qualche mese fa sulle console PlayStation, aprendosi così a una nuova platea.