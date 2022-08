Marvel's Midnight Suns: ecco il gameplay di Doctor Strange

Prosegue la presentazione dei vari personaggi di Marvel’s Midnight Suns portata avanti da Firaxis Games: oggi tocca allo stregone supremo, Doctor Strange, essere il protagonista di un nuovo video di gameplay.









Stephen Strange viene definito dagli sviluppatori come il miglior personaggio di supporto del gruppo di supereroi. Doctor Strange è infatti in grado di curare gli alleati, lanciare magie protettive e persino di occultare sé stesso o un compagno affinché non sia bersagliabile dai nemici. Ciò non significa che non possieda magie offensive, tutt’altro: dispone di un potente incantesimo che infligge molti danni in una vasta area, così da colpire più nemici e causare scompiglio tra gli avversari.

Marvel’s Midnight Suns, lo ricordiamo, sarà disponibile su PC, console PlayStation e Xbox dal prossimo 7 ottobre. In caso non li abbiate ancora visionati, qui trovate i video dedicati a Spider-Man, Iron Man e Capitan America.