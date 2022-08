Pokémon Violetto e Scarlatto: novità in arrivo

Mercoledì 3 agosto alle ore 15:00, sul canale YouTube ufficale la nuova vetrina di Pokémon Presents svelerà aggiornamenti su app e videogiochi Pokémon, compresi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, previsti in uscita per il mese di novembre. Ma non solo. Potranno essere annunciati aggiornamenti su giochi per dispositivi mobili come Pokémon Unite e Pokémon Go e notizie sul destino dell’attesissimo Pokémon Sleep.

Lo scorso giugno The Pokémon Company aveva informato i fan di novità legate a Scarlatto e Violetto, come i nuovi Pokémon leggendari Koraidon e Miraidone e i nuovi Pokémon che si uniranno ai tre principianti — Sprigatito, Fuecoco e Quaxly — come Smoliv, Lechonk e Pawmi.









Molto sul gameplay di Scarlatto e Violetto non ci è ancora stato rivelato da Nintendo e The Pokémon Company, per questo saranno probabilmente i capitoli protagonisti dell’incontro di mercoledì. L’attesa è quasi finita!