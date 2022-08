Marvel's Midnight Suns: ecco il teaser dedicato a Captain Marvel

Se ieri è stata la volta di Doctor Strange, oggi tocca a Captain Marvel essere la protagonista di un nuovo spotlight sugli eroi di Marvel’s Midnight Suns, il prossimo tattico a turni di Firaxis (gli autori di Civilization e XCOM).









Quello che trovate qui in alto è solamente un teaser che illustra alcune delle abilità a disposizione di Carol Danvers. Per scoprire in maggiore dettaglio le capacità di Captain Marvel bisognerà attendere uno showcase come quello dello dedicato allo Stregone Supremo (o a Iron Man, giusto per citarne uno dei più recenti) che immaginiamo non tarderà ad arrivare.

Mentre aspettiamo, però, vi ricordiamo che Marvel’s Midnight Suns sarà disponibile dal 7 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.