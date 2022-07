Marvel's Midnight Suns: un nuovo trailer mostra Iron Man in azione

Dopo averci presentato Capitan America, è giunto il momento per Firaxis di farci fare la conoscenza di un altro dei campioni che comporranno la nostra squadra di Marvel’s Midnight Suns, e cioè Iron Man. Il buon Tony Stark, esibizionista qual è, è anche caratterizzato da una meccanica speciale: la sua azione Redraw, invece di scambiare una carta di cui non abbiamo bisogno con un’altra pescata a caso, potenzierà infatti la carta scelta invece di scartarla. Naturalmente, i Redraw sono condivisi fra tutta la nostra squadra, quindi utilizzarli con Iron Man potrebbe mettere nei guai qualche altro suo compagno non particolarmente benedetto dalle pescate.









Il video mostra anche alcune delle abilità più spettacolari a disposizione di Iron Man, come ad esempio la scarica di missili di Air Superiority e la fiammeggiante Hellfire Beam, che non ha limite al numero di volte in cui possiamo usare la meccanica Redraw per potenziarne il danno. Marvel’s Midnight Suns uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il prossimo 7 ottobre.