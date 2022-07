EA starebbe producendo un videogioco su Black Panther

Pare proprio che un nuovo supereroe della Casa delle Idee stia per diventare il protagonista di un videogioco: si tratterebbe di Black Panther, un personaggio molto amato dai fan Marvel.

Stando a quanto riportato dal giornalista Jeff Grubb (via Nibel), il presunto videogioco su Black Panther sarebbe in lavorazione presso il nuovo studio di Kevin Stephens fondato da Electronic Arts l’anno scorso. Questo studio specializzato in titoli open world può contare su molti veterani dell’industria con un passato in Monolith, gli sviluppatori di F.E.A.R. e dei due La Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor e L’Ombra della Guerra.

Secondo le prime indiscrezioni, il progetto sarebbe ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, ma si tratterebbe di un action ambientato in un mondo aperto in cui il giocatore diventa il nuovo Black Panther dopo la morte del diretto predecessore. Da notare che il gioco non dovrebbe appartenere alla categoria dei live service, dunque sarà un’esperienza esclusivamente single player.

Come al solito vi invitiamo a prendere queste informazioni con le dovute cautele, ma ci teniamo a precisare che la fonte si è spesso rivelata piuttosto affidabile.