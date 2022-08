Total War: Warhammer 3, ecco il trailer di Valkia la Sanguinaria

Valkia la Sanguinaria, Regina del Massacro, Portatrice di Gloria, Vergine della Spada del dio del Sangue: questa serie di titoli non spetta a un personaggio di Game of Thrones ma all’ultima dei quattro Lord che verranno introdotto su Total War: Warhammer 3 dal DLC Champions of Chaos. E naturalmente assieme al nome è arrivato anche un trailer che ci mostra la prediletta di Khorne darsi da fare sul campo di battaglia, armata di fiammeggiante lancia e demoniaco scudo.









Oltre a Valkia la Sanguinaria, il DLC Champions of Chaos includerà anche Azazel, Festus e Vitilich, più una nuova campagna che vedrà i quattro impegnati a darsele di santa ragione. Il pacchetto arriverà su Total War: Warhammer 3 il 23 agosto, in concomitanza con la versione beta di Imperi Immortali. Ricordiamo che quest’ultima modalità di gioco verrà aggiunta come aggiornamento gratuito.