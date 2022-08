Dakar Desert Rally: in uscita su console a ottobre

Sabre Interactive ha annunciato che dal 4 ottobre sarà disponibile Dakar Desert Rally, il gioco di corse di rally open world che vi farà vivere l’adrenalinica azione fuoristrada dai raid ufficiali della Dakar 2020, 2021 e 2022.









Moltissimi i veicoli autentici, dalla fisica e grafica realistiche, con i quali affronterete 30 fasi di gare di rally complete del Rally Dakar 2020, 2021 e 2022 ufficiale, in un mondo caratterizzato da condizioni meteorologiche dinamiche e insidiose. Sono infatti quattro le stagioni che attraverserete con un ciclo completo giorno-notte: oltre agli spietati concorrenti dovrete superare tempeste di sabbia ondeggianti, la luce accecante del sole del deserto, pioggia e neve incessanti e profondità fangose, per portare a casa la vittoria. Potrete far evolvere la vostra carriera di Rally Raid gareggiando in modalità giocatore singolo, oppure multiplayer online insieme ad un massimo di tre compagni di squadra.

Il pre-ordine è disponibile, compresa la modalità Deluxe, ma con qualsiasi versione del gioco effettuerete il pre-ordine sbloccherete l’esclusiva Audi RS Q e-tron, che ha fatto la storia vincendo l’Abu Dhabi Desert Challenge 2022. I motori sono già caldi!