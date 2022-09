Microsoft ha annunciato un nuovo showcase nell’ambito di [email protected], il programma della Casa di Redmond dedicato agli sviluppatori e ai videogiochi indipendenti.

La trasmissione andrà in onda in diretta streaming su Twitch a partire dalle 19:00 (ora italiana) di mercoledì 14 settembre. Durante lo showcase verranno presentati titoli del calibro di Metal: Hellsinger, You Suck at Parking, Ghostbusters: Spirits Unleashed e molto altro, più altri titoli in arrivo prossimamente nel catalogo del servizio Game Pass. La trasmissione sarà preceduta alle 18:30 da un pre-show presentato da BlackGirlGamers dedicato a Eville, il prossimo videogioco multiplayer di Versus Evil.