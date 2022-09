L’appassionante The Legend of Zelda: Breath of the Wild – di cui trovate la nostra recensione qui – vedrà il suo seguito nel 2023, precisamente il 12 maggio con l’esordio del suo successore The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Per la conclusione del Direct, terminato pochi minuti fa, Nintendo ha mostrato il trailer dell’annuncio dell’attesissimo gioco, di cui aspettiamo con trepidazione maggiori dettagli.