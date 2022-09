Annunciato Tekken 8: in uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Dopo il primo assaggio qualche settimana fa nel corso dell’EVO 2022, ecco che Bandai Namco ha finalmente annunciato in via ufficiale Tekken 8, l’ultima iterazione della celebre saga di picchiaduro 3D.









Dalle pagine del blog PlayStation, il producer Katsuhiro Harada ha spiegato che il trailer presente qui in alto, seppur tratto da una versione work in progress, è stato preso direttamente dalla modalità Storia di Tekken 8. “Tutti i modelli dei personaggi, gli sfondi e gli effetti sono quelli usati all’interno del gioco,” dichiara Harada. “Anche se si tratta di una sequenza presa dalla modalità Storia, non è un filmato pre-renderizzato realizzato per il trailer, ma un video in tempo reale che gira a 60 frame al secondo, simile all’esperienza di gioco delle modalità Versus.” Harada precisa inoltre che gli effetti sullo sfondo del trailer, quali la tempesta o la petroliera che si distrugge gradualmente, saranno presenti nel gioco completo nei livelli in cui si combatte.

Purtroppo non sappiamo quando uscirà Tekken 8. Peraltro il producer ci invita a portare pazienza, lasciando intendere che bisognerà attendere un bel po’ prima che il picchiaduro raggiunga gli scaffali dei negozi. Tuttavia sappiamo che il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.