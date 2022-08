Tekken 8: un teaser suggerisce che i lavori sono iniziati

Come da tradizione, l’EVO ha portato con sé numerosi annunci legati al mondo dei picchiaduro, e le ricche novità emerse nelle ultime ore non fanno che confermare come questo sia davvero un ottimo periodo per gli amanti del genere. Naturalmente, fra i portatori di liete novelle non poteva mancare nemmeno Bandai Namco, che ha presentato un nuovo aggiornamento per Tekken 7. La patch, in arrivo il 17 agosto, porterà con sé bilanciamenti vari e nuove meccaniche. Confermata anche la data delle finali del Tekken World Tour 2022, che si terranno il 4 e il 5 febbraio 2023 ad Amsterdam.

Per qualche motivo, ci viene da pensare che non sia quanto scritto sopra il motivo per cui avete aperto questa notizia, ma Tekken 8. Il video preparato da Bandai Namco si è infatti chiuso con una breve sequenza che mostra l’iconica scena del primo capitolo della serie in cui Kazuya getta Heihachi da una rupe (e che di recente aveva ispirato la sua presentazione in Super Smash Bros. Ultimate). La scena si chiude con una transizione che mostra il tenebroso combattente con un look decisamente più al passo con i tempi, e la dicitura “Get ready”. Viene da chiedersi come mai la decisione di introdurre questo teaser con un rimando agli inizi della saga dei Mishima: forse che Tekken 8 voglia essere una sorta di reboot della serie, in maniera simile a quanto fatto da Bandai Namco con Soulcalibur VI? Il momento buono per sapere di più potrebbe forse essere il prossimo Tokyo Games Show.