SEGA e Creative Assembly Ltd. hanno annunciato che Imperi Immortali, la modalità campagna globale di Total War: WARHAMMER III, è ora disponibile per tutti i possessori del gioco per celebrare il primo anniversario del titolo strategico.

In aggiunta, lo studio ha pubblicato un nuovo trailer che preannuncia – con grande enfasi – l’imminente oscurità industriale che travolgerà il mondo di WARHAMMER nel 2023:









“Non vediamo l’ora che altri giocatori provino tutto il caos della campagna globale Imperi immortali, per festeggiare al meglio il primo anniversario del gioco”, fa sapere il game director Richard Aldridge, che poi aggiunge “è stata una vera sfida per tutta la squadra, ma siamo entusiasti di rendere questa modalità più accessibile in vista dei prossimi DLC”.

Con la patch 2.4 di oggi, Imperi immortali è disponibile per tutti i possessori di Total War: WARHAMMER III. Qualsiasi contenuto acquistato appartenente alle serie sarà utilizzabile in Imperi immortali senza la necessità di dover possedere Total War: WARHAMMER e Total War: WARHAMMER II.

Imperi immortali è una campagna su vasta scala per Total War: WARHAMMER III che riunisce i Lord leggendari, le dinamiche di gioco, le unità di guerra, le mappe e molto altro della trilogia in un’unica, colossale modalità che si estende per tutto il vasto mondo di Warhammer. A proposito, non vi sarete mica persi la nostra recensione di Total War: Warhammer III, vero?