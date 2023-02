I Nintendo eShop di Wii U e 3DS stanno per chiudere

Non è una notizia dell’ultima ora, d’altronde lo si sapeva già dalla scorsa estate che Nintendo avrebbe chiuso gli eShop di Wii U e 3DS, tuttavia ora la compagnia giapponese non solo ce lo ha ricordato, ma ha fornito un ulteriore aggiornamento sulla data di cessazione del servizio.

Intervenendo su Twitter, infatti, la divisione italiana della Casa di Kyoto ci fa sapere che il 27 marzo non sarà più possibile accedere agli eShop di queste due piattaforme, dunque non sarà più possibile acquistare giochi e DLC per Wii U e 3DS. La compagnia spiega che fino a marzo 2024 sarà possibile spostare i fondi virtuali inutilizzati sul proprio account Nintendo così da poterli usare sull’eShop di Switch.

Infine, Nintendo ci ricorda sarà possibile scaricare i videogiochi digitali e i DLC per Wii U e 3DS anche dopo la chiusura dei relativi negozi virtuali.