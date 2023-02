Lies of P uscirà ad agosto, svelato un nuovo trailer

Neowiz e Round8 Studio hanno confezionato un nuovo trailer di Lies of P che ne annuncia la finestra di uscita ufficiale.









Nel video vediamo Geppetto mentre crea un mostro gigante generato dalla fusione di vari pezzi di una marionetta. Lies of P è infatti liberamente ispirato a Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. Il trailer si chiude con l’annuncio del mese di lancio: Lies of P sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S ad agosto. Ricordiamo, infine, che il gioco approderà al lancio nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.