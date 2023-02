L’editore Assemble Entertainment e lo sviluppatore Little Knight Games – letteralmente little: sono in sette – hanno condiviso un nuovo trailer commentato direttamente da Rachid Hassani, il lead designer del progetto. Mira and the Legend of the Djinns è un platform d’azione à la Metroidvania in arrivo su PC nel 2023 con la sua pixel art, il suo 2D e la sua storia ispirata ai miti e alle leggende che popolano il folklore marocchino come i Djinn (i geni, entità magiche ricorrenti nella letteratura d’oriente come ne Le mille e una notte, ma sono presenti anche in una zuffa con Geralt di Rivia e Yennefer se ricordo bene). Ecco il trailer:









Nel trailer di Mira and the Legend of the Djinns, il capo programmatore parla delle influenze e le considerazioni culturali che hanno contribuito a dare vita al gioco e come la sua educazione in Marocco abbia contribuito a plasmare la narrazione e il cast dei personaggi. Mira and the Legend of the Djinns arriverà nel corso del 2023 su PC via Steam (c’è anche una demo) e GOG.