Layers of Fear in uscita su PC e console a giugno

Non si intitolerà più Layers of Fears, come precedentemente annunciato, ma Layers of Fear (senza “s” finale e sì, come il primo capitolo della serie) il nuovo horror targato Bloober Team, che incidentalmente è ora provvisto di una finestra di uscita ufficiale.









Il videogioco sarà disponibile nel corso del mese di giugno su PC (via Steam), PS5 e Xbox Series X|S. Layers of Fear offrirà un nuovo modo di fruire dei primi due videogiochi della serie: si tratta di una sorta di soft-remake, o reinterpretazione, che punta a fondere entrambe le esperienze (e relativi DLC) in un unico prodotto. Il tutto è stato ricostruito con l’Unreal Engine 5, dunque supporta la risoluzione 4K, gli effetti di ray tracing e l’HDR.

Manca ancora la data di uscita definitiva, ma questa verrà annunciata nelle prossime settimane.