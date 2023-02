Resident Evil 4: in sviluppo la modalità VR del remake

Capcom ha fatto sapere di essere al lavoro sulla modalità VR del remake di Resident Evil 4. L’annuncio è stato fatto tramite l’account Twitter giapponese della serie Biohazard/Resident Evil.

La compagnia nipponica spiega che questo DLC sarà distribuito gratuitamente a tutti i possessori del gioco e sarà disponibile solamente per PS5, dunque per PlayStation VR2. Speriamo che in futuro possa arrivare anche su altre piattaforme, dunque su PC e visori standalone Oculus Quest.

Il remake di Resident Evil 4, lo ricordiamo, uscirà il 24 marzo non soltanto su PS5, ma anche su PS4, PC e console Xbox.