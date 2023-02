Annunciato Mighty DOOM, nuovo roguelite per mobile

Bethesda e Alpha Dog Studios hanno presentato Mighty DOOM, un nuovo sparatutto con visuale dall’alto e struttura roguelite in uscita tra poche settimane su mobile.









Si tratta di un titolo free-to-play in cui i giocatori dovranno farsi strada correndo e sparando tra orde di demoni violenti, livelli iconici e boss impegnativi. Giocando nei panni del Mini Slayer, un nuovo personaggio in miniatura basato sul leggendario DOOM Slayer, verremo trasportati in una dimensione alternativa con una missione abbastanza semplice: sterminare qualsiasi demone si frapponga tra il Mini Slayer e Daisy, la sua coniglietta rapita.

Cadendo in battaglia si ricomincia dall’inizio, ma è possibile salire di livello, potenziare armi ed equipaggiamento, e trovare nuove combinazioni di abilità per sopraffare e annientare le orde demoniache. Mighty DOOM sarà disponibile su Android e iOS dal 21 marzo. Le pre-registrazioni sono già aperte.