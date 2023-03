MSI presenta la scheda madre MAG X670E Tomahawk WIFI

Con il lancio dei nuovi processori AMD Ryzen 9 7950X3D e AMD Ryzen 7900X3D, MSI ha annunciato l’aggiunta della scheda madre MAG X670E Tomahawk WIFI alla lineup di schede compatibili AMD.

La MAG X670E Tomahawk WIFI è progettata con un sistema 14+2+1 Duet Rail con 80A SPS e PCB a 8 strati con rame addensato da 2 once. Per gestire il calore generato dalla scheda madre, la serie MAG presenta una soluzione termica premium con un dissipatore di calore esteso per garantire che tutti i componenti funzionino in modo stabile durante carichi di lavoro intensivi. LA scheda madre MAG X670E Tomahawk WIFI supporta la memoria DDR5 con profili EXPO certificati AMD nel BIOS per un ulteriore incremento delle prestazioni e supporta il veloce slot PCIe Lightning Gen 5.0. Ci sono 4 slot M.2 a bordo di cui il primo slot M.2 supporta Lightning Gen 5 con Shield Frozr a doppia faccia mentre il resto è Lightning Gen 4.0. La scheda madre è poi dotata di connettività 2.5G LAN, WiFi 6E e Bluetooth 5.3.

La scheda madre MSI MAG X670E Tomahawk WIFI sarà disponibile in Italia nel corso del mese di marzo.