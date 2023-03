Baldur's Gate 3: Larian aumenta i requisiti minimi per PC

Larian Studios ha fatto sapere di aver ritoccato al rialzo i requisiti minimi della versione PC di Baldur’s Gate 3. In un messaggio diffuso via Steam, gli sviluppatori spiegano che la complessità grafica del gioco è aumentata durante il periodo di Accesso Anticipato, pertanto anche i requisiti devono aumentare di pari passo.

Di seguito riportiamo i nuovi requisiti minimi.

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel I5 4690 / AMD FX 8350

: Intel I5 4690 / AMD FX 8350 RAM : 8GB

: 8GB Scheda grafica : Nvidia GTX 970 / RX 480 (4GB VRAM)

: Nvidia GTX 970 / RX 480 (4GB VRAM) DirectX : Versione 11

: Versione 11 Spazio su disco: 150GB

Lo studio di sviluppo precisa che Baldur’s Gate 3 potrebbe essere giocabile su hardware al di sotto dei requisiti minimi, ma ciò potrebbe avere ripercussioni negative sull’esperienza di gioco. I requisiti consigliati, invece, non sono stati ritoccati.

Ricordiamo, infine, che Baldur’s Gate 3 sarà disponibile dal 31 agosto su PC e PS5. Una versione per Xbox Series X|S è in lavorazione ma Larian non è ancora certa che possa funzionare al meglio sulle console di Microsoft.