Metal: Hellsinger, DLC in arrivo a fine mese

Metal: Hellsinger, l’acclamato FPS ritmico dove è possibile abbattere orde di demoni a ritmo heavy metal, riceverà a breve un DLC. Oggi, The Outsiders e Funcom sono lieti di annunciare l’arrivo di Dream of the Beast, il primo contenuto aggiuntivo che sarà disponibile dal 29 marzo.

Per interpretare due nuovissime canzoni originali, publisher e sviluppatore danno il benvenuto a due incredibili artisti: l’impetuosa Cristina Scabbia dei Lacuna Coil e la voce demoniaca di Will Ramos dei Lorna Shore. I giocatori potranno scegliere queste canzoni dalla nuova funzione Song Selection che arriverà in un aggiornamento gratuito lo stesso giorno dell’uscita di Dream of the Beast.

Oltre ai due nuovi brani, Dream of the Beast aggiungerà molto di più al gioco base: potremo sfrecciare fra i demoni in esplosioni ritmiche con la Red Right Hand, la nuova mitragliatrice, e indossare uno dei tre abiti sfavillanti che forniscono modificatori di gioco unici. Se non sapete cosa aspettarvi da Metal: Hellsinger, ecco giungere in vostro soccorso la nostra recensione.