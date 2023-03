Exoprimal in uscita a luglio, open beta imminente

Durante il Capcom Showcase che si è tenuto la scorsa notte, la compagnia giapponese ha annunciato la data di uscita di Exoprimal e ha fatto sapere che a brevissimo si terrà un weekend di open beta.









Questo videogioco d’azione online a squadre sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 14 luglio 2023. Inoltre, Exoprimal sarà incluso nel catalogo del servizio Xbox Game Pass sin dal lancio.

Tutti gli interessati potranno accedere a un weekend di open beta che si terrà da venerdì 17 marzo a lunedì 20 dello stesso mese. Questa sarà l’occasione per presentare il matchmaking multipiattaforma, così da consentire alle squadre Exofighter di competere contro unità rivali su altri sistemi. I giocatori avranno anche l’opportunità di provare tutte le dieci Exosuit. Come bonus speciale, tutti i partecipanti all’open beta si qualificheranno per ricevere un ciondolo Medaglia Aibius da equipaggiare nelle loro tute protettive nel gioco completo.

Per finire, Capcom ha aperto i preordini per Exoprimal, i quali includono tre skin Exosuit come bonus speciale. Oltre alla Standard Edition è disponibile una Deluxe Edition digitale, che include l’Head Start Kit più il Survival Pass Season 1: Premium Tier come bonus a tempo limitato. L’Head Start Kit contiene altre tre skin Exosuit e ticket di sblocco anticipato per Nimbus, Vigilant e Murasame. Queste Exosuit possono anche essere sbloccate giocando la Standard Edition. Il Survival Pass premia i giocatori per i loro progressi nel gioco e ha livelli sia gratuiti che premium. Il livello Premium della Season 1 offre ulteriori 19 skin Exosuit, 10 skin armi, 4 emote, 3 decalcomanie e altro ancora.