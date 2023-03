Monster Hunter Rise: Sunbreak arriva su PlayStation e Xbox

C’è stato bisogno di attendere un po’, ma alla fine anche i possessori di console PlayStation e Xbox potranno mettere le mani su Sunbreak, l’espansione di Monster Hunter Rise, ora che Capcom ne ha annunciato la data di uscita.









Il DLC arriverà su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 28 aprile, in concomitanza con un aggiornamento gratuito che verrà pubblicato anche su PC e Nintendo Switch, dove Sunbreak è già disponibile da tempo. L’espansione introduce un nuovo Master Rank, una funzionalità di cambio skill, oltre a una nuova area: la Cittadella. Non mancano nemici inediti e molto altro ancora.

Per finire, Capcom ha fatto sapere di essere al lavoro su uno showcase interamente dedicato a Monster Hunter Rise: Sunbreak. Verrà trasmesso ad aprile, ma per il momento non si conosce ancora la data definitiva.