Inizialmente previsto per questa primavera, Hyper Light Breaker, la nuova avventura co-op rogue-lite ambientata nell’amato universo di Hyper Light Drifter, uscirà in Accesso Anticipato su Steam questo autunno. La comunicazione arriva direttamente da Gearbox Publishing e Heart Machine, tuttavia, a rendere meno amaro il posticipo, ci pensa il primo trailer di gameplay:









“Hyper Light Breaker rafforzerà il misterioso universo di Hyper Light, con vasti mondi aperti in continua evoluzione con microbiomi distinti, nemici brutali, una vasta gamma di armi uniche e segreti nascosti”, afferma Alx Preston, creatore di Hyper Light Drifter e direttore creativo di Heart Machine.

“Abbiamo lavorato duramente per creare un mondo incredibile in cui i giocatori avessero la libertà di esplorare e giocare in un modo che si adattasse al loro stile. Vogliamo ringraziare la nostra fantastica community per il loro supporto poiché siamo stati in uno sviluppo aperto creando un gioco che pensiamo adoreranno. Questa rivelazione del gameplay è solo l’inizio; abbiamo molto di più in serbo.”

La pagina Steam invece lo racconta così:

“Entra nell’Overgrowth, una nuova terra nel mondo di Hyper Light. Gioca da solo o con amici ed esplora biomi enormi creando nuove build per sconfiggere mostri brutali, sopravvivere alle misteriose Crown e detronizzare l’onnipotente Abyss King in questa avventura d’azione rogue-lite ideata dai creatori di Hyper Light Drifter.”

Un nuovo mondo 3D da esplorare:

Un mondo nel caos, colmo di misteri da risolvere, nemici insidiosi da combattere e ambienti interamente in 3D da esplorare.

Ti aspetta un mondo vasto e in continuo cambiamento, con biomi sconfinati e labirinti intricati.

Corri lungo le pareti, oppure usa l’hoverboard, l’aliante e molti altri gadget per esplorare liberamente gli scenari.

Guida i Breaker:

Gioca in modalità giocatore singolo, oppure guida la tua squadra di Breaker attraverso l’Overgrowth nella modalità cooperativa online.

Affronta orde di nemici e boss giganteschi in frenetici scontri in terza persona.

Esplora, raccogli e distruggi:

Scopri e sblocca un vasto arsenale di armi e oggetti con cui creare la build perfetta per ogni partita.

Scopri di più sull’Overgrowth e svelane le intricate vicende a ogni morte e nuovo tentativo.

Sostieni l’insediamento:

Aiuta l’insediamento a prosperare durante tutta l’avventura. Ogni traguardo raggiunto richiamerà personaggi dalla personalità spiccata e sbloccherà potenziamenti permanenti.

Fai visita agli abitanti tra una partita e l’altra, per far progredire le loro storie uniche.