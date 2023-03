Secondo quanto riportato da Insider Gaming e Tom Henderson, Sony sarebbe attualmente al lavoro su una fantomatica PS5 Pro con tanto di ipotetico periodo d’uscita: fine 2024.

L’articolo cita delle fonti interne, inoltre la tesi verrebbe corroborata dal presunto brevetto di Mark Cerny, il creatore di Knack e l’architetto di PlayStation 5, relativo il miglioramento della tecnologia Ray Tracing. Ecco il tweet:

The patent was filed by PS5 architect and Knack creator Mark Cerny, and mentions “System And Method For Accelerated Ray Tracing” and “System And Method For Accelerated Ray Tracing With Asynchronous Operation And Ray Transformation.”#PS5 #PlayStation5 #PlayStation pic.twitter.com/yyjL8SMfRw

— Gamingnews (@Onion00048) February 25, 2022