Fireshine Games – publisher di Dredge, Lies of P ed Elite Dangerous, tra gli altri – ha annunciato Toads of the Bayou, il gioco di debutto dello studio francese La Grange. Toads othe Bayou arriveràsu Steam nel 2024. Ecco il trailer d’annuncio:









Toads of the Bayou è un gioco tattico isometrico a turni con elementi roguelike per la costruzione di mazzi ed insediamenti ambientati in un bayou maledetto. Controlleremo una banda di rospi eleganti che cercano un posto dove stabilirsi nelle paludi del profondo sud. Le paludi (in inglese bayou, appunto) non sono un posto tranquillo, giacché ci sono forze del male all’opera contro cui dovremo vedercela per proteggere il nostro insediamento dalle ondate dell’esercito del barone Samedi.

Toads of the Bayou ci darà la possibilità di espandere la nostra popolazione di rospi, creare un mazzo potente e superare in astuzia gli avversari avversario in combattimenti strategici basati su griglia. Costruire e fortificare l’insediamento con una varietà di edifici unici e potenziare le nostre abilità durante ogni partita, passando dal combattimento alla gestione degli edifici in due distinte fasi di gioco.

“Toads of the Bayou combina la spettrale gotica del sud e il dolce sapore dei ricordi dei cartoni animati, nella nostra interpretazione del genere tattico a turni”, ha dichiarato Alexandre Clement, Game Designer di La Grange. “L’obiettivo per noi è consentire al giocatore di stabilire il proprio insediamento in questo ambiente maledetto e fargli apprezzare quanto duramente hanno combattuto per riuscirci. Nulla è mai scontato nel Bayou, e prosperare contro le forze del male del Barone è una vera conquista.”