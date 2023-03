Redfall, scopriamo la sua storia in un nuovo trailer

Dopo il trailer sul mondo di gioco e la conferma del supporto a mouse e tastiera su console, oggi tocca la protagonista è la storia di Redfall. Chi sono i vampiri supremi? Da dove vengono? E perché terrorizzano la cittadina un tempo tranquilla di Redfall, Massachusetts?

Scopriamo questo e molto altro sugli “Dei creati dalla scienza” nel nuovo trailer di Redfall, lo sparatutto open world basato sulla trama sviluppato da Arkane Austin (i responsabili di i creatori di Prey e Dishonored, due opere che molti di noi custodiscono gelosamente nel cuore), pubblicato da Bethesda e in arrivo il 2 maggio. Ecco il nuovo trailer:









In questo video incentrato sulla storia, tuffiamoci nell’oscuro passato della Aevum per scoprire i sinistri esperimenti che hanno sconvolto questa pittoresca isola di pescatori. Che sia da soli o insieme a un massimo di tre amici, toccherà a noi affrontare la Aevum e liberare Redfall dall’oscurità che l’attanaglia.

Vi ricordiamo che Redfall sarà disponibile per Xbox Series X|S e PC (anche via Steam) dal 2 maggio 2023, ormai non manca molto alla pubblicazione. È ovviamente possibile preordinare il gioco ora oppure giocarlo il giorno dell’uscita direttamente sul Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft.