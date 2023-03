Respawn Entertainment ha dichiarato a GamesIndustry di avere aperto un terzo studio di sviluppo con sede a Madison, nel Winsconsin.

Lo scopo dello studio a cui capo è stato messo Ryan Burnett, veterano di Call of Duty, sarà supportare Apex Legends per altri 10/15 anni.

Respawn Entertainment has opened a third studio, this one in Madison, Wisconsin, and hired Call of Duty vet Ryan Burnett to lead the team.

We spoke to Burnett and other Respawn heads about how this opening will help grow Apex Legends for '10 to 15 years'https://t.co/7lOBGiFPPU

