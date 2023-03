Come riportato da Twisted Voxel prima e Gamesradar poi, durante una sessione live streaming sul canale Twitch ufficiale di Insomniac Games, il lead engine programmer Elan Ruskin ha svelato che il prossimo gioco dello studio avrà una “nuova tecnologia relativa i dialoghi molto interessante”.









Ora, a quanto ne sappiamo Insomniac è al lavoro su Marvel’s Spider-Man 2 e Marvel’s Wolverine, con il primo atteso anzi attesissimo per questo autunno. Verosimilmente dunque la frase è da attribuire a Spider-Man 2, con Wolverine che potrebbe fargli compagnia successivamente.









Purtroppo non sono stati condivisi dettagli in merito, probabilmente dovremo aspettare qualche grosso evento per scoprire cosa bolle in pentola, si vocifera di un eventuale showcase Sony pre-E3.

Le parole di Elan Ruskin lasciano spazio all’immaginazione dei fan, la stessa che ha spinto alcuni a teorizzare circa un possibile albero dei dialoghi oppure a dei PNG più intuitivi, ma volare con la fantasia è l’unica cosa che possiamo fare per adesso. Sapere che Insomniac ha in serbo una nuova tecnologia per il suo prossimo titolo è sicuramente eccitante, su questo non c’è dubbio.