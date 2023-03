PlayStation Plus Essential: ecco i giochi di aprile

Sony ha annunciato i videogiochi inclusi nell’abbonamento PlayStation Plus Essential che saranno disponibili a partire dal prossimo 4 aprile.

Questi comprendono lo sparatutto in soggettiva Meet Your Maker, la cui presenza tra i giochi del mese era già stata confermata due settimane fa, il platform tridimensionale Sackboy: Una Grande Avventura, e infine il metroidvania indipendente Tails of Iron.

Segnaliamo, infine, che gli abbonati al servizio PlayStation Plus hanno ancora tempo fino al 3 aprile per riscattare i videogiochi di marzo: Battlefield 2042, Minecraft Dungeons e Code Vein.