Meet Your Maker è disponibile, pubblicato il trailer di lancio

Da qualche ora è disponibile su PC e console Meet Your Maker, il nuovo videogioco di Behaviour Interactive, lo studio che ha dato i natali a Dead by Daylight. Per l’occasione è stato pubblicato un apposito trailer di lancio.









Meet Your Maker è uno sparatutto in soggettiva piuttosto peculiare che vede i giocatori introdursi all’interno di livelli creati da altri utenti al fine di rubare del materiale genetico protetto da trappole e mostri. La struttura multiplayer asimmetrica fa sì che ogni giocatore possa creare i propri livelli da dare in pasto alla community, così da generare sfide sempre più infide per gli altri utenti.

Meet Your Maker è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Segnaliamo, infine, che il gioco fa parte della selezione di aprile del servizio PlayStation Plus Essential.