Amnesia: The Bunker è stato rinviato ancora una volta

Frictional Games ha rinviato per la seconda volta l’uscita di Amnesia: The Bunker, sebbene l’attesa in questo caso sia limitata a una sola settimana aggiuntiva.

Tramite un breve messaggio diffuso via social, lo studio di sviluppo ha fatto sapere che lo spostamento in avanti della data di lancio servirà a evitare un periodo abbastanza pregno di uscite, oltre a garantire che il gioco esca nel miglior stato possibile.

Di conseguenza, Amnesia: The Bunker sarà disponibile dal 23 maggio su PC tramite Steam, GOG ed Epic Games Store. Il gioco uscirà lo stesso giorno anche sulle console PlayStation e Xbox, inoltre sarà disponibile nel catalogo del servizio Game Pass.