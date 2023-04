Final Fantasy XVI: ecco il gameplay dello State of Play

Durante lo State of Play che è stato trasmesso nella tarda serata di ieri, Square Enix ha mostrato delle nuove sequenze di gameplay di Final Fantasy XVI. L’ultimo capitolo di questa celebre saga JRPG torna a mettere in mostra la progressione da gioco di ruolo e le battaglie, comprese quelle tra Eikon.









Sviluppato come primo, vero gioco di ruolo d’azione della serie, Final Fantasy XVI è ambientato in un mondo dark fantasy dove il destino del pianeta è deciso dai potenti Eikon e dai Dominanti che li evocano. Il gioco segue l’avventura del guerriero Clive Rosfield, che ha giurato di proteggere suo fratello minore Joshua, il Dominante della Fenice.

Inoltre, Square Enix ha approfittato dell’occasione per annunciare la collaborazione con il cantautore giapponese Kenshi Yonezu, che canterà il tema musicale “Tsuki Wo Miteita – Moongazing”.









“Le parole non possono esprimere l’impatto che Final Fantasy ha avuto sulla mia vita,” ha dichiarato Kenshi Yonezu. “Non avrei mai pensato o immaginato che avrei mai avuto un’opportunità come questa. Ho scritto questa canzone appositamente per questo gioco. Grazie.”

“Quando ho scoperto che avremmo potuto lavorare con Mr. Yonezu, non solo sono rimasto sorpreso, ma anche felicissimo,” ha commentato Naoki Yoshida, Producer di Final Fantasy XVI. “Sono un grande fan del lavoro di Yonezu e so che ha una passione per la creazione di musica che risuoni attraverso diverse generazioni, quindi ero sicuro che sarebbe stato in grado di catturare il mondo, la storia e i temi di Final Fantasy XVI. Non è solo un artista straordinario, ma anche un accanito giocatore e un fan di Final Fantasy, quindi non vedo l’ora di ascoltare il suo tema musicale!”

Ricordiamo, infine, che Final Fantasy XVI sarà disponibile esclusivamente su PS5 dal 22 giugno 2023.