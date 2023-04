THQ Nordic terrà uno showcase ad agosto

Il noto publisher THQ Nordic ha annunciato con uno stuzzicante teaser trailer che l’11 agosto alle ore 21 italiane (12:00 p.m. PT/15:00 ET) terrà uno showcase digitale. Ecco il trailer:









Lo showcase di sarà visibile sui canali YouTube, Twitch e su Steam. HandyGames inizierà ancora una volta con un pre-show per darci un assaggio di quel che sarà, poi toccherà al THQ Nordic Digital Showcase 2023 di agosto.

A quanto pare, l’evento sarà l’occasione giusta per fare alcuni “annunci in anteprima mondiale”, ma anche per condividere con il grande pubblico notizie, aggiornamenti e rivelazioni sui giochi precedentemente annunciati dalla compagnia tra cui spiccano franchise importanti e nomi come Alone in the Dark, Trine 5: A Clockwork Conspiracy e Outcast 2: A New Beginning.