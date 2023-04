Come riporta PCGamesN in questo articolo, il povero The Day Before – rimosso da Steam a causa di problemi legati a questioni di copyright, giusto per citare una delle problematiche cui è andato incontro – non dovrebbe più subire ritardi e uscire il 10 novembre 2023. A confermare questo e altri particolari sul gioco di Fntastic è “Kentain”, un amministratore del canale Discord di The Day Before.

The Day Before beta announced, as Fntastic vows to bring the game back to Steam. https://t.co/wQvBeeRhMT pic.twitter.com/jYlKhx2hrJ — PCGamesN (@PCGamesN) April 19, 2023

Ecco cosa dovrebbe essere emerso (il condizionale è d’obbligo, non fosse altro che l’oggetto del discorso è The Day Before):

“Sappiamo che molti di voi stavano aspettando con impazienza l’uscita di questo gioco e vogliamo ringraziarvi per la pazienza e il supporto durante tutto il processo di sviluppo”, ha scritto Kentain. “Abbiamo lavorato duramente per assicurarci che il gioco soddisfi i nostri elevati standard e siamo fiduciosi che varrà la pena aspettare. Man mano che ci avviciniamo alla data di uscita, condurremo un beta test per il gioco. Ciò darà ai giocatori l’opportunità di provare il gioco prima che venga rilasciato e fornire un prezioso feedback che possiamo utilizzare per migliorare il prodotto finale.”

Kentain avrebbe quindi aggiunto: “E per coloro che si chiedono se il gioco sarà su Steam, sì, dovrebbe essere su Steam. Il team ci sta lavorando.”

Il post avrebbe infine ribadito anche la data di lancio di The Day Before del 10 novembre, affermando che il gioco uscirà ufficialmente quel giorno “senza ulteriori ritardi“.

Ricordiamo che The Day Before è un MMO survival horror open world a tema zombie. Salvo ulteriori complicazioni, il gioco uscirà il 10 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.