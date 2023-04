Pastagames e Devolver Digital hanno annunciato KarmaZoo, un platform multiplayer caotico per un massimo di 10 giocatori che incoraggia la connessione e mira a ricordarci quanto può essere bella la cooperazione, specie quando le cose si mettono male. Ecco il trailer d’annuncio:









La descrizione ufficiale lo racconta così:

Prendi il controllo di uno dei 50 simpatici avatar di animali pixelati, usando le loro abilità uniche per aiutare te e il tuo equipaggio a trovare la felicità nella collaborazione. Sii un giocatore di squadra, anche se ciò significa sacrificare eroicamente te stesso, e raccoglierai la risorsa più preziosa di tutte: il dolce, dolce Karma.

Nella modalità Loop lavorerai insieme, con vecchi amici o nuovi che hai incontrato online, per affrontare una serie di livelli sempre più impegnativi e dinamici che si adattano alle dimensioni della tua squadra e ai personaggi che hai scelto. La bellezza di KarmaZoo è che ogni cosa buona che fai, in un modo o nell’altro, ti fa guadagnare il Karma di cui hai bisogno per sbloccare nuovi personaggi per i loop futuri.

Oppure, se ti senti competitivo, la modalità Totem consente a un massimo di 8 giocatori di affrontarsi in una serie di minigiochi frenetici e veloci.

Gameplay accessibile, cross-platform tra PC e console, un bizzarro sistema di comunicazione basato sulle emote e il supporto per 22 lingue significa che chiunque, ovunque, può giocare a KarmaZoo e aiutare la propria squadra a guadagnare Karma.

KarmaZoo verrà pubblicato nel corso del 2023 su PC via Steam/Epic Games Store, PS5, Xbox Series X|S e Switch.