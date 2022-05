The Day Before rinviato a marzo 2023

Brutte notizie per chi aspettava The Day Before, l’MMO survival sviluppato da FNTASTIC e pubblicato da Mytona; o meglio, c’è una notizia buona e una cattiva. Partiamo da quella cattiva: come rivelato dagli sviluppatori in esclusiva per IGN, la data d’uscita del gioco è stata spostata dal prossimo 21 giugno al primo marzo 2023. Arriviamo ora alla buona notizia, che poi è anche il motivo per questo rinvio non da poco a cui è stato soggetto The Day Before. Gli sviluppatori hanno infatti deciso di effetturare la transizione da Unreal Engine 4 a Unreal Engine 5, “motore di gioco più avanzato e meglio adatto all’open world, che renderà il gameplay ancora più fantastico.” Naturalmente, però, il passaggio da un motore ad un altro non è immediato, e ha bisogno dei suoi tempi.



