Company of Heroes 3 Console Edition si mostra in un nuovo trailer

SEGA e Relic Entertainment hanno confezionato un nuovo trailer di Company of Heroes 3 Console Edition che mette in risalto le feature di questa versione del gioco in uscita su PS5 e Xbox Series X|S.









Il video presente qui in alto offre una panoramica delle caratteristiche principali di Company of Heroes 3, come la pausa tattica completa, uno strumento particolarmente efficace per chi gioca su console. La pausa tattica completa permette di fermare l’azione, leggere la situazione, mettere in coda una serie di comandi e scatenare devastanti operazioni di precisione. Cambia anche il ritmo della campagna dinamica ambientata in Italia: qui il gameplay a turni permette di prendersi il tempo necessario, pianificare le proprie mosse e decidere il proprio percorso verso la vittoria. Inoltre, l’interfaccia utente è stata adattata all’utilizzo del gamepad per garantire un’esperienza divertente e coinvolgente per ogni tipo di pubblico.

Lo strategico in tempo reale sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S dal 30 maggio. Per saperne di più sul gioco vi invitiamo a leggere la nostra recensione della versione PC.