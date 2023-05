Square Enix ha pubblicato un gameplay trailer in cui possiamo scoprire cosa ci aspetta nel DLC In Tanta We Trust di Forspoken, l’action-adventure che abbiamo recensito a gennaio. Ecco il trailer:









Il DLC è focalizzato sulla storia, infatti Forspoken: In Tanta We Trust, fungerà da prequel del gioco principale e si svolge 25 anni prima degli eventi di Forspoken. Continuando la sua ricerca di un modo per sradicare la Rovina da Athia una volta per tutte, Frey si ritrova a seguire una voce misteriosa che la conduce in un luogo che in qualche modo la trasporta alla Purga di Rheddig, la leggendaria battaglia che ha devastato Athia e ha portato le Tantha alla follia. Accompagnata da Tantha Cinta e da una nuova serie di abilità magiche, Frey deve scoprire le risposte e salvare Athia ancora una volta…e tentare di salvare se stessa.

In Tanta We Trust ci darà la possibilità di combattere al fianco di Tantha Cinta usando la nuova abilità magica di Frey per sbloccare nuove strategie di combattimento e coordinare combo di attacchi devastanti contro le forze di Rheddig. Oltre ciò potremo raggiungere nuove vette in ambienti unici progettati verticalmente con le raffinate abilità di parkour potenziate dalla magia di Freyr.

Il DLC Forspoken: In Tanta We Trust sarà disponibile il 26 maggio 2023 su PC via Steam Epic Games Store e Microsoft Store e PS5. I giocatori che hanno acquistato l’edizione Digital Deluxe di Forspoken riceveranno l’accesso anticipato al DLC della storia il 23 maggio 2023. I giocatori che possiedono il gioco principale potranno acquistare Forspoken: In Tanta We Trust DLC separatamente.