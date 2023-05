Everspace 2 festeggia le 300 mila copie vendute con un trailer

Rockfish Games ha confezionato un nuovo trailer di Everspace 2 per celebrare le ottime vendite macinate dal videogioco di combattimenti spaziali.









Lo studio tedesco ha infatti annunciato di aver piazzato oltre 300 mila copie di Everspace 2, certificando così il successo commerciale del titolo.

“È stato un ottimo lancio, il migliore finora! Il team ha svolto un ottimo lavoro e ora stiamo raccogliendo i frutti. Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi commerciali in termini di visibilità del prodotto, download del gioco e ricavi netti,” ha dichiarato Michael Schade, CEO di Rockfish Games. “Ci fa ancora più piacere notare che la nostra community e i fan dello spazio amano ciò che abbiamo creato. Questo non fa altro che dipingere un futuro roseo per il nostro studio e per il franchise di Everspace. Abbiamo molto altro nei nostri piani e non vediamo l’ora di condividere con voi ciò a cui stiamo lavorando per il primo aggiornamento gratuito in arrivo quest’anno, e per l’espansione in uscita nella seconda metà del 2024.”

Everspace 2 (qui la nostra recensione) è per ora disponibile solo su PC, tuttavia uscirà anche su PS5 e Xbox Series X|S nel corso del’estate.