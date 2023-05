Atomic Heart riceverà un primo DLC in estate

Focus Entertainment e Mundfish hanno pubblicato un breve teaser trailer per annunciare l’arrivo del primo DLC di Atomic Heart.









Il video presente qui in alto mostra una nuova struttura che avremo modo di esplorare nel contenuto aggiuntivo in uscita tra pochi mesi. Questa struttura labirintica parzialmente sommersa sembra inizialmente strizzare l’occhio a Bioshock, per poi svilupparsi in verticale fino al cielo.

Nessuna data di uscita e niente dettagli aggiuntivi, sappiamo solo che il primo DLC di Atomic Heart uscirà in estate.