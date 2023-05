L’intrigante Planet of Lana, puzzle-platform d’avventura sviluppato dallo studio svedese Wishfully e distribuito da Thunderful, ha una data di uscita: 23 maggio. Di seguito il trailer in cui viene svelata:









La descrizione ufficiale lo racconta così: “Una ragazza e il suo fedele amico intraprendono una missione di salvataggio in un mondo variopinto, popolato da macchine senza cuore e bizzarre creature. Planet of Lana è un puzzle game cinematografico d’avventura, contornato da una saga sci-fi epica che si districa tra intere galassie e secoli”.

Ecco invece le caratteristiche principali del gioco:

Gameplay unico basato sui compagni.

Risolvi enigmi con sfide diverse e stravaganti colpi di scena.

Affronta con attenzione le situazioni pericolose usando la furtività e l’arguzia.

Usa i tuoi riflessi e sopravvivi a sequenze d’azione impegnative.

Scopri una storia epica che attraversa galassie e secoli.

Vi ricordiamo che Planet of Lana arriverà il 23 maggio su PC via Steam e Microsoft Store, Xbox One e Xbox Series X|S e che sarà anche disponibile su Xbox Game Pass.