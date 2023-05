MotoGP 23: svelati i dettagli della modalità Carriera

Milestone e Dorna Sports S.L. hanno svelato il nuovo design della modalità carriera di MotoGP 23, una delle caratteristiche più importanti della serie. Quest’anno la Carriera si presenta con una formula rinnovata e ancora più realistica, dinamica e social. Come ci racconta il trailer qui sotto, sarà una modalità di cui chiunque potrà godere appieno grazie ai nuovi aiuti neurali, un sistema in cui realismo e facilità di approccio si incontrano in perfetto equilibrio.









Ecco le caratteristiche principali della modalità Carriera di MotoGP 23:

In MotoGP 23, la modalità Carriera inizia al termine di un campionato Moto3. Più facili da padroneggiare rispetto alle moto della MotoGP, queste moto permetteranno ai giocatori di familiarizzare con la meccanica di questa nuova edizione. A seconda dei risultati, i giocatori potranno rimanere per un’altra stagione nella stessa categoria o passare alla Moto2, o addirittura andare avanti per correre direttamente in MotoGP. Questo accontenterà sia chi vuole sperimentare tutte le diverse fisiche delle moto e competere con i piloti di tutte e tre le categorie, sia i giocatori che preferiscono passare direttamente alla classe superiore. Prima di ogni stagione i giocatori potranno scegliere se correre un calendario breve di 10 round o quello ufficiale, che comprende tutti i 21* round del campionato mondiale. TURNING POINTS: MotoGP 23 introduce i Turning Points, ovvero i momenti decisivi chiave del gioco che influenzeranno la carriera dei giocatori. Durante ogni stagione, i giocatori si imbatteranno in una varietà di scenari, ognuno con un obiettivo diverso da raggiungere. A seconda dei risultati ottenuti in pista, ogni percorso di carriera prenderà una piega diversa. Ad esempio, dai test iniziali alla pausa estiva, in base alle loro prestazioni, i giocatori potranno decidere se rinnovare con la stessa squadra, rimanere nella loro classe o salire di categoria. Gli obiettivi non consisteranno solo nel vincere le gare, ma influenzeranno anche lo sviluppo della moto, permettendo ai giocatori di apprezzare tutte le sfumature del gioco. Questo nuovo design della modalità carriera offrirà sfide longeve che possono essere vissute solo giocando più stagioni ed esplorando tutti i contenuti del gioco.

In MotoGP 23 avere una buona reputazione è fondamentale, perché influisce non solo sul modo in cui gli altri piloti reagiscono, ma anche sugli obiettivi assegnati ai giocatori dalla loro squadra. E attenzione: se il giocatore non li raggiungerà, potrebbe essere licenziato a fine stagione! Inoltre, il gioco offre un approccio ancora più realistico quando si entra a far parte di un team, con solo due posti disponibili, quindi i giocatori dovranno competere con i piloti ufficiali e dimostrare il loro valore. Per esempio, per entrare a far parte del team Ducati, i giocatori devono prima dimostrare la loro abilità con i team satellite come il Team Gresini MotoGP, Pramac Racing o VR46 Racing. Un altro esempio di dinamiche di questo tipo riguarda i team nuovi, come GasGas Factory Racing, il cui obiettivo generale sarà quello di arrivare tra i primi 15 alla fine del campionato. Nel caso in cui i giocatori facciano ancora meglio e riescano a rientrare nella top 10 prima della pausa estiva, si attiverà un turning point e avranno l’opportunità di guadagnare gli stessi upgrade per lo sviluppo della moto del team ufficiale KTM. SVILUPPO INTELLIGENTE: In MotoGP 23, il primo pilota di ogni squadra è responsabile dello sviluppo della moto. Per far sentire la propria voce, i giocatori dovranno dimostrare che il ruolo di secondo pilota non è sufficiente per loro. I Turning Point permetteranno ai giocatori di scalare la classifica e di dirigere lo sviluppo tecnico della squadra durante i test. Questo vale anche per le squadre gestite dall’intelligenza artificiale, le cui moto iniziano con parametri di base e progrediscono con l’avanzare dello sviluppo tecnico, il che potrebbe avere conseguenze imprevedibili per le classifiche di ogni stagione. Una volta assunto il ruolo di primo pilota, i giocatori devono analizzare non solo le proprie prestazioni, ma anche quelle dei rivali più competitivi e capire come guidare lo sviluppo tecnico. Leggendo il Social Network di MotoGP 23 e i commenti degli altri piloti, i giocatori dovranno capire chi tenere d’occhio. Gli avversari cambieranno le loro prestazioni ogni volta in base al veicolo con cui corrono e a come hanno concluso la stagione precedente. Questo influenzerà le gerarchie all’interno delle loro squadre, facendo sì che ogni stagione sia diversa da quella precedente.

Vi ricordiamo che MotoGP 23 uscirà l’8 giugno su PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch.